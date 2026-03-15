日本―ベネズエラ戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。スタメンが発表され、近藤健介（ソフトバンク）が外れ、2番・右翼で佐藤輝明（阪神）が起用された。ファンから驚きの声が上がった。

井端監督が決断した。今大会ノーヒットとスランプの近藤を外し、佐藤を起用。「1番・DH」の大谷翔平の後を託した。以降、3番・鈴木誠也、4番・吉田正尚と続く。

近藤を外す決断にはX上の野球ファンも驚き。試合開始、2時間前にスタメンがメディアから報じられると「えぇぇえぇ サトテルが2番!? いきなり？？？」「近藤外して佐藤か まぁこれがベストかな」「やっぱり近藤外れるか〜」「こ、ここで近藤変えてきやがった…」と大きな反響が寄せられた。

また、決断した井端監督についても「勝負どころの決断力はあるよな」「近藤外したか。。井端監督すげーよ」「近藤外すのは賛成やけど、2番に佐藤は思い切ったな」と“勝負手”に反応が続々と寄せられた。

日本はドジャースの山本由伸投手、ベネズエラはレッドソックスの左腕レンジャー・スアレス投手が先発する。勝ったチームが16日（同17日）の準決勝でイタリアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）