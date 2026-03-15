「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）大会連覇を目指す侍ジャパンが球場入り。大谷翔平選手は黒のデニムのセットアップに白のインナーを合わせたスタイルで球場入りした。今大会、チームウェアで球場に入る選手が多い中、大谷はメジャーでのシーズン同様に私服で勝負の舞台へ。侍ジャパンのリュックとバットを手に持っており、穏やかな表情でクラブハウスへ入った。またグラウンドには前