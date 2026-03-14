『Girls Planet 999』出身の候補生がダンスに苦戦、練習の成果が出ない焦りと自分への不甲斐なさに涙がこぼれ落ちた。【映像】表情が固まり涙がボロボロ…21歳美人候補生3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。LE SSERAFIMの『UNFORGIVEN』に挑むAチームは、HIORI（津波古妃織・18）、HONOKA.K（黒川穂香・20）、HONOKA.M（森穂乃香・16）、そしてRINKA（荒武凜香・21）の4名。チーム内で唯一ダン