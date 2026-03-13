韓国代表の主力、キム・ヘソン内野手（２７）が１４日（日本時間１５日）に行われるドミニカ共和国との準々決勝に出場する見込みだと米メディアが１２日（日本時間１３日）、伝えた。ヘソンは７日に東京ドームで開催された１次ラウンドＢ組の台湾戦で、盗塁を試みた際に左手を負傷。翌日のオーストラリア戦を欠場していた。米メディア「ラウンド・テーブル」はこの日「韓国代表のリ・ジヒョン監督によると、キムはオーストラリ