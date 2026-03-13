スマホ決済大手の「PayPay」がアメリカのナスダック市場に上場しました。ソフトバンクグループ傘下の「PayPay」は12日、ハイテク関連企業が多いアメリカのナスダック市場に上場しました。初値は1株あたり19ドルとなり公開価格の16ドルを上回りました。上場時の時価総額は約1.7兆円で日本企業によるアメリカ市場への上場としては過去最大規模となります。PayPay株式会社中山一郎・代表取締役：世界のマーケットを見たときにやっぱり