キオクシアホールディングスが断トツの売買代金をこなし３連騰。取引時間中としては今月３日以来となる２万２０００円台を回復した。前日の米国株市場ではＮＹダウが一時５００ドルを超える下落で、終値でも２９０ドル弱の下げで約３カ月ぶりの安値をつけたが、半導体関連は相対的に強さを発揮した。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は３日続伸しており、特にＮＡＮＤメモリーのサンディスク＜SNDK＞が６