元乃木坂46の鈴木絢音（27）が10日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。父親の職業を明かした。今回は「日本を揺るがす重大事件と小柄な老人の謎」と題して、日本の警察組織を束ねる警察庁長官が銃撃された歴史的重大事件について迫った。VTRの合間でのスタジオトークで同局の杉原凜アナウンサーが「鈴木さんはお父様が…?」と話題を振った。これに鈴木は「そうなんです。父が警察官」と