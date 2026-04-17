知人女性の交際相手の男性の個人情報を警察のシステムを使って不正に入手して脅したとして、山梨県警の巡査長が17日、書類送検されました。男性巡査長（30代）は、2026年1月、好意を寄せていた知人女性の交際相手の男性の個人情報を警察の情報システムを使って不正に入手し、男性の自宅を訪れたほか、2月には複数回、男性に電話をかけて「車確認。壊れていると思うよ」「今日中に別れないとどうなるかな」と脅すなどした疑いが持た