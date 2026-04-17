長崎県対馬市と壱岐市で、麻薬の一種「ケタミン」が詰められたお茶の袋が見つかりました。見つかったケタミンは、合わせて4キロにのぼります。【映像】茶袋に入った麻薬の一種「ケタミン警察によりますと去年10月、対馬市の海岸で、漢字やアルファベットで「Chinatea」などと書かれた茶袋が、漂着しているのを市民が見つけました。袋の中には白い結晶状の物質が詰められた袋が入っていて、物質は違法な麻薬ケタミン」お