この記事のポイント2月26日に現代ビジネスで特集公開、掲載後の反響を受け普及活動を本格始動うつ病治療は約30％が寛解しない「3割の壁」があり、新たな対策が課題です実践法は3分間の早歩きと3分間のゆっくり歩きを繰り返すインターバル速歩日本のメンタル不調による経済損失は年間約7.6兆円とされ、早期予防が重要です青葉こころのクリニックの鈴木宏院長が2月26日、現代ビジネス掲載を機に「うつ病の運動による予防」の普及活動