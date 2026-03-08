3分速歩で新年度前のメンタル不調対策を始める！青葉こころのクリニック「うつ病の運動予防普及活動」

この記事のポイント 2月26日に現代ビジネスで特集公開、掲載後の反響を受け普及活動を本格始動うつ病治療は約30％が寛解しない「3割の壁」があり、新たな対策が課題です実践法は3分間の早歩きと3分間のゆっくり歩きを繰り返すインターバル速歩日本のメンタル不調による経済損失は年間約7.6兆円とされ、早期予防が重要です 2月26日に現代ビジネスで特集公開、掲載後の反響を受け普及活動を本格始動うつ病治療は約30％が寛解しない「3割の壁」があり、新たな対策が課題です実践法は3分間の早歩きと3分間のゆっくり歩きを繰り返すインターバル速歩日本のメンタル不調による経済損失は年間約7.6兆円とされ、早期予防が重要です

青葉こころのクリニックの鈴木宏院長が2月26日、現代ビジネス掲載を機に「うつ病の運動による予防」の普及活動を本格的に始めています。

新年度は環境の変化が重なり、気分の落ち込みや睡眠リズムの乱れが出やすい時期です。

今のうちに取り入れられる運動療法の考え方と、日常で続けるための具体策をまとめます。

「3分間の速歩」で始めるうつ病予防：格闘家ドクターが示す実践ポイント

掲載日：2026年2月26日（現代ビジネス特集）提唱者：鈴木宏院長（精神科医・医学博士・元プロキックボクシング日本王者）主要メソッド：3分間の早歩き＋3分間のゆっくり歩きの反復社会背景：メンタル不調による経済損失は年間約7.6兆円

青葉こころのクリニックは、精神科領域で診療を行う医療機関です。

今回の発信は、薬だけに頼り切らない予防と再発対策を、運動生理学の視点で日常へ落とし込む取り組みです。

新年度前の3月から準備を始めることで、五月病のリスクが上がる時期に向けたセルフケアの選択肢を持てます。

薬物療法の「3割の壁」に対する運動療法の位置づけ

課題：うつ病では約30％が寛解しないとされる研究報告：2023年の大規模研究で運動療法は1.5倍の効果を報告再発面：運動療法の再発率は薬物療法の約1/5と報告

症状の改善が長引くケースでは、治療の選択肢を増やす視点が欠かせません。

ここで注目されるのが、薬物療法やカウンセリングと並ぶ運動療法です。

「効くかどうかは気合い次第」という話ではなく、効果と再発率を数値で確認できる点が大きな違いです。

治療中の方にとっては、主治医と相談しながら併用方針を検討する材料になります。

新年度前に始めるインターバル速歩の具体的手順

基本サイクル：3分間の早歩き＋3分間のゆっくり歩き実践時期：3月から開始し新年度の変化に備える対象：誰でも取り入れられるセルフケアとして提唱

やり方はシンプルで、早歩き3分とゆっくり歩き3分を交互に行うだけです。

重要なのは、散歩の延長ではなく負荷の切り替えをはっきり作ることです。

朝の通勤前、昼休み、帰宅後など、1日の中で時間を区切って取り入れると継続しやすくなります。

新年度に入ってから慌てるより、3月の段階で体を慣らしておくほうが、生活の変化に対応しやすくなります。

乳酸とBDNFに着目した脳コンディション改善の根拠

研究基盤：信州大学大学院スポーツ医科学講座で10年間研究着目点：筋肉で作られた乳酸が脳へ運ばれる仕組み関連要素：脳神経成長因子BDNFの放出と脳の修復メカニズム

運動で生まれる乳酸は、疲労の象徴としてだけではなく、脳の働きと関わる要素として整理されています。

鈴木院長は乳酸を「脳のガソリン」と表現し、BDNFの放出を通じた脳コンディションの回復に注目しています。

この説明があることで、運動療法は根性論ではなく、身体と脳をつなぐ生理学の話として理解できます。

続ける意味を理屈で把握できると、忙しい時期でも中断しにくくなるのが実践面の利点です。

社会的損失7.6兆円を見据えた予防普及の意義

経済影響：日本のメンタル不調による損失は年間約7.6兆円季節要因：新年度の環境変化で五月病リスクが高まる普及方針：個人のセルフケアから社会実装まで視野に発信

メンタル不調は個人の問題にとどまらず、休職や離職、生産性低下を通じて社会全体の課題になります。

だからこそ、悪化してからの対応だけでなく、早い段階で予防の行動を取ることが重要です。

職場単位で歩行プログラムを取り入れる、自治体や学校で実践しやすい形に整えるなど、広げ方には現実的な選択肢があります。

「まず3分から始める」という入口があることで、専門知識がない人でも取り組みやすい予防策になります。

新年度前の今は、生活習慣を小さく調整するタイミングです。

3分単位の運動習慣を持っておくと、忙しくなる4月以降も心身の波を整える土台になります。

体調の変化を感じたときに備え、医療とセルフケアを並行して考える視点が、長い目で見た安心につながります。

うつ病の運動予防普及活動の紹介でした。

