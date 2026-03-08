◇オープン戦阪神―巨人（2026年3月8日甲子園）阪神・岡田彰布オーナー付顧問（68）が毎日放送の巨人戦中継でゲストを務めた。開幕まで3週間を切った時期のオープン戦について岡田顧問は「今は打つ打たないより、ケガをしないことが大事。まだ寒いでしょ。ドームは京セラ（20日から）までないし、千葉とかもあって寒い。主力がギアを上げるのは、最後の京セラからでいい」と調整重視でOKとの見方を示した。阪神は初回無