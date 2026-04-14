◇パ・リーグオリックス―西武（2026年4月14日京セラドーム）オリックス・杉沢龍外野手（25）が、右手首付近に死球を受けて途中交代した。3回無死二、三塁で西武・隅田に2球で追い込まれ、打ちにいった3球目が右手首付近に直撃した。杉沢は痛みに顔をゆがめ、トレーナーに付き添われてベンチ裏へ。そのまま代走で麦谷が送られ、交代となった。現状はアイシング等で様子を見ている。試合前時点で12打数5安打、打率・417