◆パ・リーグオリックス７―１西武（１６日・京セラドーム大阪）オリックスが西武に逆転勝ちし、今季２度目の同一カード３連勝を飾った。本拠地・京セラドーム大阪では、２１年５〜６月以来となる８連勝。２位に浮上した。先発・寺西は６回５安打１失点、４奪三振の力投で今季初勝利。４回途中を６失点でＫＯされた３日の日本ハム戦（エスコンフィールド）から、７５球できっちりと立て直した。岸田監督は「勝ちがついてよか