「オリックス７−１西武」（１６日、京セラドーム大阪）“オリの若大将”がお目覚めだ。オリックスは開幕からの打撃不調で前日は不出場だった７番・紅林が、逆転Ｖ打を含む２安打３打点と躍動。チームの今季２度目の同一カード３連勝＆貯金最多の３＆２位浮上に貢献した。「次はもう絶対打ってやろうという気持ちでいきました。ずっとヒットを打ってなくて結構しんどかったんですけど、無理やりにでも前を向く感じでいきまし