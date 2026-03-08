WBC1次ラウンドで台湾に敗戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、各地で1次ラウンドを行い、東京ドームのプールCではチェコが台湾に0-14で7回コールド負け。3戦全敗となり、敗退が決まった。それでも試合後にはスタンドと台湾ナインに一礼するなど、礼儀を忘れぬ姿にファンから惜しみない拍手が送られた。会見ではパベル・ハジム監督が野球への熱い思いを口にした。チェコは初回、台湾のバント、盗塁を絡めた攻撃