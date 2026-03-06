実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が5日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、あのユーチューバーを絶賛した。ひろゆき氏は、ユーチューバー・ヒカルについて「昔はヒカルくんと呼んでました。その後、浮き沈みも含めて、目標達成に向けて自分の人生をどれくらい突っ込むかという覚悟や家族も含めて、手段を選ばずに実現しようとする性格など、年下だから”くん”で呼ぶという安易な扱いをするべき人ではないと思ったので、