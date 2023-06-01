2026年4月14日、台湾メディアの女子漾に「『鋼の錬金術師』作者の新たな神作が再臨！『黄泉のツガイ』必見の見どころ」と題した記事が掲載された。記事は、「今年4月に放送開始されるや否や、瞬く間に大きな反響を呼んだ春アニメ『黄泉のツガイ』が各種SNSで話題を席巻している。第1話から驚きの展開で視聴者を驚嘆させた今年必ずチェックすべきダークホース作品だ。本稿では『黄泉のツガイ』のあらすじと見どころを整理し、その魅