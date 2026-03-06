大谷翔平が参考にしていた打者」と聞けば、意外に思う人もいるかもしれない。その人物こそ、元ロッテの名打者・今江敏晃だ。だが今江自身にも、強烈な憧れの存在がいた。イチローである。2006年の第1回WBCで初めて同じチームとなり、“レーザービーム”を受けた瞬間の震えは今でも忘れられないという。イチローから学んだ姿勢は、今江の野球人生を変え、やがて大谷翔平へとつながっていく。