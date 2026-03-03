ミラノ・コルティナ五輪に出場フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪にも出場したキミー・レポンド（スイス）がモデルショットを公開。ファンから絶賛されている。日本時間2日に自身のインスタグラムで画像を公開したレポンド。自身がアンバサダーを務めるスイスのストッキングブランド「フォーガル」のボディウェア姿でピンヒールを履いてポーズを取った。身長177センチと抜群のスタイルが映える。レポンドは「今