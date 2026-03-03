いよいよ3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。連覇を狙う侍ジャパンは過去最多となる9人のメジャーリーガーが出場するなど、まさに代表にふさわしい顔ぶれがそろった。しかしその経歴をひもとくと、大谷翔平（ドジャース）や岡本和真（ブルージェイズ）のように早くから将来を嘱望された選手ばかりではない。高校時代は無名に近い存在だった選手も含まれている。【西尾典文／野球ライター】【写真特集】