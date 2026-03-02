2026年1月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。健康長寿部門の第1位は――。▼第1位ごはんでもパンでもない…いつも快調の禅僧が｢週に一日か二日は抜いてみるといい｣という食材▼第2位プロが見れば寿命がわかる…緩和ケア医が重視する｢歩く速度｣｢歩幅｣ともう一つの"余命にかかわる要素"▼第3位血糖値が高いのに甘いものがやめられない…消化器外科医が勧める｢スイーツとフルーツ｣を