1日未明、熊本県八代市の国道で男子高校生2人が乗るオートバイが転倒し 1人が死亡した事故で、意識不明の重体で病院に運ばれた もうひとりの高校生も死亡しました。 1日午前0時半ごろ、八代市萩原町（はぎわらまち）の国道3号で 男子高校生2人が乗るオートバイが走行中に倒れました。 この事故で八代市に住む高校生の川崎龍葵（かわさき・りゅうき）さん（16）が死亡し、同乗していたもうひとりの高校生 松村蒼矢（