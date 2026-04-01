元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が1日までに自身のSNSを更新。防衛省・自衛隊が3月31日に熊本市と静岡県の陸上自衛隊駐屯地に長射程ミサイルを初めて配備したことに言及した。相手が日本に向かうミサイルを発射する前でも自衛目的で反撃を可能とする反撃能力（敵基地攻撃能力）の運用を始めた。軍事的圧力を強める中国などが念頭にあるとみられ、抑止力を強化する。ただ国際法違反の先制攻撃と見なさ