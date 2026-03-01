2026年2月24日、中国メディアの第一財経は、水素エネルギー産業のコスト問題と産学研融合の必要性を論じた林伯強（リン・ボーチアン）中国エネルギー政策研究院院長の論考を掲載した。記事によると、林氏は水素エネルギーがエネルギーの脱炭素化において重要な役割を担う一方、コストの高さが大規模な商業利用を阻んでおり、現在の水素産業は「変革期かつボトルネック期」にあると指摘。コスト削減には研究開発の突破が不可欠であ