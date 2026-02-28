グローバルに活躍する日本人K-POPアイドルが、自身の才能を見出し、今の場所へと導いてくれた恩師に瞳を輝かせる場面があった。【映像】デビュー前のMOKA（当時の映像）2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。番組内では、今回のスカウトプロジェクトのためにHYBE × Geffen Recordsが威信をかけて招集した5名の超一流審査員陣が紹介された。その顔ぶれの中に振付師・井上さくら氏の姿を見つけると、