グローバルに活躍する日本人K-POPアイドルが、自身の才能を見出し、今の場所へと導いてくれた恩師に瞳を輝かせる場面があった。

【映像】デビュー前のMOKA（当時の映像）

2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。

番組内では、今回のスカウトプロジェクトのためにHYBE × Geffen Recordsが威信をかけて招集した5名の超一流審査員陣が紹介された。その顔ぶれの中に振付師・井上さくら氏の姿を見つけると、スタジオで見守っていたILLITのMOKAとIROHAは「さくらさん！」を手を叩いて喜びを表現。

MOKAは、井上氏を「私を（今の場所に）連れてきてくれた方です」と説明、ILLITが誕生したサバイバル番組にIROHAとMOKAをスカウトした人物だと明かし、「さくらさんのグループの先生方にダンスを習っていた」「厳しかったけど、すごく優しくて、いろんなことを教えてもらいました」と当時を振り返った。またBTSの生みの親の一人であるソン・ソンドゥク氏は井上氏について「ブリトニー・スピアーズの振付にも参加し日米両国を理解している方」と絶大の信頼を寄せていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。