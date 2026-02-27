Ｆ１新シーズンは３月６日にオーストラリア・グランプリ（ＧＰ、３月８日決勝）で開幕する。ドイツ紙「ビルド」は今季に臨むＦ１全１１チームのパワーランキングを発表した。１位はプレシーズンで順調な仕上がりを見せたメルセデスで「テストの結果、最強のチームであることが証明された。Ｗ１７はバーレーンで７４１周を走行し、グリッド上では最高のマシンだ」と絶賛。２位にフェラーリを選出し「ＳＦ―２６はバーレーンで好