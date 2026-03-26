F1日本GP自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで開催。26日には開幕に先立ち、ピットウォークなどのイベントが行われる。ゲート前は会場オープンの午前8時半の時点で大行列。その様子にX上のファンも驚きの声をあげていた。熱心なファンが大行列を作った。鈴鹿サーキットの公式Xは会場オープン直前に、入場しようとするファンを誘導した際の様子を動画で投稿。「それでは皆さん