27日に開幕するF1™日本グランプリ、各地で盛り上がりをみせています。レッドブル・モータースポーツが公式Xで公開した映像では、実際にサーキットを走るマシンが渋谷のスクランブル交差点や横浜・みなとみらいなどの繁華街を通り抜けました。F1日本グランプリのための特別なデザインが施されています。また、日本グランプリ開催中には30万人に迫る来場者が見込まれる三重県鈴鹿市でも、鈴鹿サーキットの最寄り駅の近鉄・白子