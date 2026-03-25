Ｆ１アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表に健康問題が浮上した。開幕からトラブル続きで窮地に陥っているアストンマーティン。禁断のホンダ批判などもあり解任論が浮上しているニューウェイ代表に、今度は健康問題がささやかれている。ポルトガルのモータースポーツ専門メディア「オートギア」は「アストンマーティンＦ１は危機に瀕しているのかエイドリアン・ニューウェイの健康状態が関係者の間で懸念を