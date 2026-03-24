◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断引退の花道に悲願の花が咲く。鈴木康弘元調教師（81）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第56回高松宮記念」（29日、中京）ではナムラクレア、サトノレーヴ、パンジャタワー、ジューンブレア、ママコチャの5頭をピックアップ。中でも達眼が捉えたのは、牡丹（ぼたん）の大輪のような丸く大きな筋肉を備えたナムラクレア。G1は2着3回、3着4回と惜敗の山を築いてきたが、ラストラ