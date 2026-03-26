F1日本GP自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。来日したルイス・ハミルトン（英国、フェラーリ）は剣術を学んだことを報告。幼少期の空手経験や日本独自の文化への想いをつづった。道着姿のハミルトン。映画『キル・ビル』の殺陣を指導した島口哲朗氏から殺陣を学んだ。鋭い眼光で刀を構えている。英語で説明を受けながら動作を決めた。ハミルトンは自身のインス