Ｆ１レッドブルのテスト兼リザーブドライバーを務める角田裕毅（２５）が、正ドライバー復帰を誓った。日本グランプリ（ＧＰ、決勝２９日）を控える中、角田は２５日に都内で行われた「Ｆ１ＴＯＫＹＯＦＡＮＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」のトークショーに参加した。昨季途中にレーシングブルズから電撃昇格し、第３戦の日本ＧＰでレッドブルデビュー。しかし、マシンの適応に苦しみドライバーズランキング１７位に終わ