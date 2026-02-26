イカゲーム』をめぐる“炎上投稿”で注目を集めた俳優パク・ソンフンが、騒動後初のドラマ復帰作で胸中を語った。発端となったのは、『イカゲーム』をパロディ化した日本AVのパッケージ画像を投稿した一件だ。【画像】パク・ソンフン、日本のAV画像を投稿2月26日、ソウル九老（クロ）区のホテルで、ディズニープラスでも配信されるJTBCの新土日ドラマ『未婚男女の効率的な出会い方』の制作発表会が行われた。この場には主演俳優