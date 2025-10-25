Netflixのオリジナルコンテンツとして人気を博す「イカゲーム」のモバイルゲーム版である「Squid Game: Unleashed(イカゲーム：地獄のデスマッチ)」の開発元であるゲームスタジオBoss Fight Entertainmentが、閉鎖されることが明らかになりました。Netflix shuts down its Squid Game mobile studio | The Vergehttps://www.theverge.com/news/806303/netflix-squid-game-unleashed-boss-fight-entertainment-studio-shut-downNetf