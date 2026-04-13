俳優の志尊淳さん（31）が主演の日本テレビ系新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分から放送）。苦労したという韓国語での演技について明かしました。12日に放送がスタートした新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本と韓国の国の壁を越えた純愛ラブストーリー。志尊さんは、幼い頃に日本人の両親を亡くし、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソクを演じています。今回のドラマは、