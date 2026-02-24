高市総理は、自身の公式サイトで政策などを綴っていた「コラム」を削除した理由について、「総理になって更新できなかったこともあり削除した」などと説明しました。高市総理は20年以上前から自身の公式サイトにおける「コラム」で、憲法改正に対する認識や、旧姓の通称使用拡大をはじめとする政策について、考えを発信してきました。去年11月には、参議院・予算委員会で「自分の政治家としての歩み、進歩も含めて見ていただこうと