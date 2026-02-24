なぜ日本の百貨店業界は苦境に陥ったのか。流通アナリストの中井彰人さんは「日本の百貨店市場規模は1990年代以降縮小傾向が続いている。90年代に顧客層を自ら絞り込んだことで縮小に拍車がかかった」という――。※本稿は、中井彰人『図解即戦力小売業界の仕組みとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』（技術評論社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／miniseries※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／