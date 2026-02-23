団体戦後の調整期間に語るミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子でアリサ・リウ（米国）が、団体戦と個人戦でともに金メダルを獲得した。新女王は大会中、日本アニメへのあふれる愛を語っていた。リウは17日（日本時間18日）の個人戦ショートプログラム（SP）で3位発進すると、2日後のフリーで笑顔全開で舞って逆転金メダル。日本での注目度も急上昇した。会場に持ち込んでいるのは、アニメにもなっている大ヒット