お笑い芸人のおばたのお兄さんが２２日、ブログを更新。山手線内で痴漢を目撃し、注意するまでの複雑な心境などを記した。おばたのお兄さんは仕事のため、早朝の山手線に乗り、東京駅へ向かっていた。品川駅で人が大量に降り、座席が開いたため座ってスマホをいじっていたところ「ふと前方に目をやると、カップルと思わしき２人がスヤスヤ寝ていた」という。女性は「２０代前半と思われる、ギャル」だといい、ホットパンツ姿