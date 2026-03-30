走行中の西鉄電車の車内で30日朝、女性の尻に下半身を押しつけたとして、教員の男が逮捕されました。男は容疑を否認しています。女性は私服の警察官でした。福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、福岡市内の公立中学校の常勤講師、妹尾直輝容疑者（44）です。警察によりますと、妹尾容疑者は、30日午前8時25分ごろからおよそ7分間にわたり、西鉄天神大牟田線の大橋駅から薬院駅に向けて走行中の車内で、立って