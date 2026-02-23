ロックバンド、LUNA SEAが23日、公式サイトを更新し、ドラマーの真矢さんが17日に亡くなったことを発表した。56歳だった。妻の元モーニング娘。石黒彩（47）が23日、インスタグラムを更新し「真矢を応援して下さった皆様へ2026年2月17日午後6時16分主人であるLUNA SEAのドラマー真矢が穏やかに息を引き取りました。生前のご厚誼、本人に代わり厚くお礼申し上げます」と夫の死を報告した。その上で「本人は3月のライブに向け