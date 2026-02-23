人気ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが2月17日に亡くなっていたことがわかった。56歳だった。23日未明、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。発表によれば、真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんが判明し、2025年には脳腫瘍が発覚。これまでに7回の手術や治療を受けながら、闘病を続けていたという。突然の訃報を受け、妻で元モーニング娘。の石黒彩（47）は23日にInstagramを更新。《本人は3月の