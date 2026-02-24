人気ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さん（本名・山田真矢さん）が、2月17日に亡くなっていたことがわかった。56歳だった。2月23日未明、LUNA SEAオフィシャルサイトなどで発表され、突然の訃報に驚きと悲しみの声が寄せられている。昨年9月、真矢さんはSNSを通じて自身の病状について公表していた。2020年に大腸がんのステージ4と診断を受けてから7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライブを続行してきたこ