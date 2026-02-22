ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は日本時間22日、最終日を迎えた。TBS系「ミラノ・コルティナオリンピック後半戦ハイライト」に、スキージャンプの高梨沙羅（クラレ）が生出演。混合団体で獲得した銅メダルなどについて語った。今回の五輪では、個人ノーマルヒル13位、混合団体銅メダル、個人ラージヒル16位で大会を終えた高梨。番組に生出演し、MCの安住紳一郎アナウンサーと高橋尚子さんからメダルについて