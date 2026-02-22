ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は日本時間22日、最終日を迎えた。TBS系「ミラノ・コルティナオリンピック 後半戦ハイライト」に、スキージャンプの高梨沙羅（クラレ）が生出演。混合団体で獲得した銅メダルなどについて語った。

今回の五輪では、個人ノーマルヒル13位、混合団体銅メダル、個人ラージヒル16位で大会を終えた高梨。番組に生出演し、MCの安住紳一郎アナウンサーと高橋尚子さんからメダルについて聞かれると、「凄くずっしりしていて、前の試合で獲ったメダルよりも重たいんじゃないかなと思うくらいで。重みの詰まったメダルだなと思います」と感慨深げに答えた。

安住アナは、身長152センチという高梨の小柄な体格に驚いたようで、「私たち並ぶと高梨さんのこの身長がよく伝わると思います」とし、高橋さんは「この体からあのパワーと、私たちにも力を届けてくれるって、すごいな。ありがとうございます」と感謝を記した。安住アナも「これでヨーロッパの身長の高い選手と互角に渡り合って、100メートル飛んでいくわけですからね」と感嘆の声を漏らした。

2022年の北京五輪では、混合団体でスーツ規定違反があり、まさかの失格に。絶望の涙を流し、チームも4位に終わって責任を一身に背負い込んだが、4年後の今大会、因縁の混合団体で見事に好ジャンプを2本揃えてチームに貢献。仲間とともに表彰台に上がり、リベンジを果たした。



