¥Õ¥ê¡¼¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÇ÷¤ëÆ²¡¹¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ(C)Getty ImagesÇ®Àï¤¬Â³¤¤¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¼ïÌÜ¤â¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¸½ÃÏ»þ´Ö2·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¼Ç¤Î¾å¤Ç¤³¤ó¤Ê²óÅ¾¤Ç¤­¤ë¤Î!?¡×¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤ÎÄ¶¿ÍÅª»Ïµå¼°¤ò¸«¤ë¤¹¤Ç¤Ë¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÏÁ°Æü19Æü¤ËÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥Ú¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤òÀè¹ÔÈ¯É½¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡¢ÃË