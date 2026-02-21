¡Ö¥â¥Í¤Ï¤É¤³¤À¡×ÀéÍÕÉ´²»¤Ï4°Ì¤Ê¤Î¤ËÁª¤Ð¤ì¤º!? ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥óÁª¹Í¤ò½ä¤ê³¤³°µ¿ÌäÉä¡Ö¤¨¤Ã¡¢Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥Õ¥ê¡¼¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÇ÷¤ëÆ²¡¹¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ(C)Getty Images
¡¡Ç®Àï¤¬Â³¤¤¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¼ïÌÜ¤â¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¸½ÃÏ»þ´Ö2·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¼Ç¤Î¾å¤Ç¤³¤ó¤Ê²óÅ¾¤Ç¤¤ë¤Î!?¡×¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤ÎÄ¶¿ÍÅª»Ïµå¼°¤ò¸«¤ë
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÏÁ°Æü19Æü¤ËÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥Ú¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤òÀè¹ÔÈ¯É½¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º´Æ£½Ù¤Î»²Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖAnything GOEs¡×¸ø¼°X¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éº£Âç²ñ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤È¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È2¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°Àª¤Ç¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤È5°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤ÆÍ£°ì¥í¥·¥¢¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¡ÊAIN¡Ë¤È¡¢¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¡¹¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁª¹Í¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Çµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï3°Ì¤È1.28º¹¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕÉ´²»¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÀË¤·¤¯¤âÉ½¾´Âæ¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿³ê¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¡£À¤³¦¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤ÈÈæ¸ª¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤äµ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ÀÀµ¼°È¯É½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖAnything GOEs¡×¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢³Æ¹ñ¤«¤éºÇÂç2Ì¾¤È¤¤¤¦¡ÈÇû¤ê¡É¤¬¤¢¤ë´¶¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Âç²ñ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÛÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëX¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥â¥Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¥â¥Í¤Ï¤É¤³¤À¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢É´²»¤Á¤ã¤ó¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥óÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡© Âç¿Í¤Î»ö¾ð¡©¡×¡Ö4°Ì¤Ê¤Î¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤«Ìµ¤¤¤ï¡×¡Ö¤Ê¤¼¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤Ê¤ó¤À¡©¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î¥Á¥Ð¤è¤êÅ¾ÅÝ¤·¤¿Èà½÷¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö4°Ì¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤ÊÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤Ë¤â»÷¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ä¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥í¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ë¥Ë¥¨¥Ü¡¼¥É¥ê¡¢¥®¥è¡¼¥à¡¦¥·¥¼¥í¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Â³¡¹¤È½Ð±éÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]