札幌・中央警察署は2026年2月20日、不同意性交未遂の疑いで、札幌市豊平区に住む男（57）を逮捕しました。男は2025年12月11日午前9時すぎ、札幌市中央区にある飲食店ビルの女性用トイレ内で、知人女性（30代）に性的暴行を加えようとした疑いが持たれています。事件直前、2人は飲食店でともに食事をしていました。その後、女性がトイレの個室に入ろうとした際、男が現れて女性を個室内に連れ込み、性的暴行を加えようとしたという